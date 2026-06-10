Lazio, non solo Gimenez: spunta un nuovo nome per l'attacco

In vista della prossima sessione di mercato, una delle priorità della Lazio sarà senza dubbio l'acquisto di nuovo centravanti. Tra i profili seguiti c'è anche quello di Santiago Gimenez, già nei radar del club già da qualche giorno, tuttavia, la trattativa non sembra affatto semplice: sono diversi i nodi che la Lazio dovrà sciogliere per assicurarsi l'attaccante.

Pista Gimenez complicata

Al momento non ci sarebbe stato alcun contatto diretto con il Milan, complice il momento di confusione e di estrema incertezza che il club rossonero sta attraversando. A questo si aggiungono anche altre riflessioni per capire la fattibilità dell'operazione, a partire dal gradimento, o meno, del giocatore, fino alla possibile apertura del Milan al prestito. Un situazione che, nonostante sia solo alle fasi iniziali, si preannuncia già molto complessa.

Occhi puntati su Jhon Duran, ma l'ingaggio frena il club biancoceleste

Il messicano non è l'unico nome finito sul taccuino della Lazio. Il club è sulle tracce anche di Jhon Duran, colombiano classe 2003, rientrato all'Al-Nassr dopo il prestito allo Zenit. Anche in questo caso si tratta solo di una fase embrionale, secondo quanto raccolto da Alfredo Pedullà, ci sarebbe l'apertura per una nuova avventura in prestito, anche se la concorrenza non manca. A far riflettere la dirigenza biancoceleste è l'ingaggio in doppia cifra, che potrebbe frenare i sogni del club, il quale spera in una partecipazione del club proprietario del cartellino del giocatore.