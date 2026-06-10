Women, estate di rivoluzione in casa Lazio: Oliviero e Piemonte verso la Roma

La rivoluzione in casa Lazio non riguarda ormai solo la prima squadra maschile, ma coinvolge anche il settore femminile, che in estate potrebbe subire profondi cambiamenti. Una serie di modifiche interne che potrebbero stravolgere la rosa guidata da Gianluca Grassadonia.

Oliviero e Piemonte verso la Roma

Con il mercato estivo alle porte, due pilastri della Lazio Women, Elisabetta Oliviero e Martina Piemonte, potrebbero lasciare definitivamente Formello. Secondo quanto raccolto, trovano conferme le indiscrezioni circolate nei giorni scorsi: le due calciatrici biancocelesti sarebbero pronte a scrivere un nuovo capitolo della loro carriera alla Roma.

Le due trattative sarebbero, al momento, ben avviate, nonostante procedano in maniera differente. L’approdo alla Roma di Oliviero appare infatti più complesso, considerando il contratto ancora in essere con la Lazio. Discorso diverso, invece, per Martina Piemonte: l’attaccante è in scadenza di contratto e arriverebbe in giallorosso a parametro zero.

Due possibili addii che confermerebbero il momento delicato del club biancoceleste, che potrebbe colpire anche la Lazio Women, chiamata a far fronte a due partenze pesantissime.

L’eventuale addio di due delle pedine più preziose della rosa nelle ultime stagioni della Lazio rappresenterebbe senza dubbio un segnale allarmante per il futuro, considerando il notevole contributo di Oliviero e Piemonte non solo alla Lazio, ma anche in Nazionale. Le due biancocelesti sono state le protagoniste della sesta e ultima gara della fase a gironi delle qualificazioni mondiali del 2027 tra Italia e Svezia, facendo la differenza nella sfida decisiva e portando l’Italia agli spareggi.

Anche la Lazio Women verso il ridimensionamento

Tuttavia, alla Lazio resta incerto il futuro anche di altre giocatrici, che potrebbero fare le valigie e salutare Formello, come Clarisse Le Bihan e Federica d’Auria. Si prospetta dunque un'estate ricca di profondi cambiamenti che potrebbero modificare gli equilibri e la qualità della rosa.

In questo scenario, anche la Lazio Women, come il settore maschile, si sta avviando verso un ridimensionamento, frutto di una mancata progettualità per il futuro e di un contesto societario incerto e sempre più nel baratro.