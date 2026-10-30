Lazio, il 6-2 al Sassuolo da una prospettiva incredibile: gli 8 gol dalla REFCAM

Una partita da otto gol vista da una prospettiva completamente diversa. Sassuolo-Lazio, terminata 2-6 in favore dei biancocelesti, può essere rivissuta attraverso le immagini della REFCAM.

Una visuale particolare che permette di osservare le reti della sfida di Reggio Emilia attraverso gli occhi dell'arbitro, offrendo una prospettiva differente rispetto alle tradizionali riprese televisive.

Sono otto i gol complessivi realizzati nel corso della partita: sei dalla Lazio e due dal Sassuolo. Tutti da rivedere attraverso le immagini della REFCAM.

Sassuolo-Lazio 2-6, tutti gli otto gol attraverso la REFCAM

Il risultato racconta già molto della partita: Sassuolo-Lazio 2-6.

Otto reti complessive e una larga vittoria per i biancocelesti a Reggio Emilia. Le immagini della REFCAM permettono però di osservare quanto accaduto sul terreno di gioco da un punto di vista decisamente insolito.

Una visuale ravvicinata all'azione che restituisce una percezione differente dei momenti che hanno portato alle reti della partita.

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