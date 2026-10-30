Buonfiglio, FIGC commissariata: il CONI richiama la regola sul tesseramento

La Giunta del CONI ha ritenuto necessario commissariare la FIGC per il rispetto delle regole sul tesseramento. Il presidente Luciano Buonfiglio ha spiegato la decisione in un’intervista a Sky Sport, soffermandosi anche sulla possibilità di riportare la situazione all’assemblea nel più breve tempo possibile e sul futuro del calcio italiano.

Il bilancio del CONI e la cura del dettaglio

Buonfiglio ha collegato la gestione dell’ente all’attenzione richiesta ad atlete e atleti: «Ad atlete e atleti chiediamo la cura del dettaglio». Dopo anni, ha aggiunto, il bilancio di previsione sarà in leggero attivo, senza passività. È il segnale che il CONI vuole dare in termini di efficienza, corretta gestione e visione.

Il tesseramento e la decisione sulla FIGC

Passando al calcio, Buonfiglio ha detto di aver faticato a far comprendere le ragioni del commissariamento soprattutto a chi è esterno al mondo sportivo. A suo giudizio, per chi segue lo sport soltanto attraverso la comunicazione è più difficile capire una vicenda che la comunicazione stessa non contribuisce a chiarire.

Per spiegare il peso delle regole, il presidente ha usato l’esempio di chi arriva tre secondi dopo il via di una gara e non può partire. Lo stesso principio, ha sostenuto, vale per il tesseramento: una regola confermata dal CONI nel 2024, quando lui non era ancora presidente.

Buonfiglio ha proposto anche un caso concreto: se, senza essere tesserato, importunasse un atleta, non sarebbe perseguibile dalla giustizia sportiva. Il tesseramento comporta invece l’impegno a rispettare tutte le regole. Ha richiamato inoltre l’intervallo che separa la presentazione delle candidature dalle elezioni.

Pur in presenza dei pareri di giuristi che ha definito eccellenti, la Giunta ha riconosciuto la necessità di commissariare la Federazione. Buonfiglio ha spiegato di aver tenuto conto, attirandosi critiche, anche dell’elezione a pieni voti di una persona proveniente dal mondo dello sport. Da qui la scelta di consentire un ritorno della situazione all’assemblea nel più breve tempo possibile.

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