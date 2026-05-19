Lazio, mezza squadra con le valigie

Lazio, futuro incerto tra addii e giocatori in scadenza

Gratis o a prezzo ridotto? È questa la domanda che i tifosi della Lazio continuano a porsi in vista del prossimo calciomercato. Una risposta definitiva arriverà soltanto al termine del mese, quando, come riportato da Il Messaggero, la Commissione di controllo presenterà il proprio responso alla Federcalcio. Prima ancora potrebbe però delinearsi il destino di Maurizio Sarri, sempre più vicino alla separazione dal club biancoceleste.

Dopo il derby, il tecnico aveva fotografato così la situazione dello spogliatoio: «Molti calciatori sono in scadenza e altri hanno chiesto di partire». Una dichiarazione diretta, nello stile dell’allenatore toscano. Il quadro generale appare complesso, anche se alcune decisioni sembrano già prese: Maldini non sarà riscattato — sarebbero serviti 14 milioni — e farà ritorno all’Atalanta; Pedro saluterà il gruppo domani con una festa organizzata al Pigneto, mentre Hysaj ha già riunito tutti per una grigliata di commiato.

L’unico investimento già programmato riguarda Dia: la Lazio verserà 11,3 milioni dopo i due anni trascorsi in prestito dalla Salernitana. Tra i calciatori a fine contratto resta invece in sospeso la situazione di Basic: il centrocampista aveva dato disponibilità al rinnovo, ma la società ha cambiato idea e ora l’addio sembra praticamente inevitabile.

Da Zaccagni a Gila: la Lazio rischia una vera rivoluzione

Sono ben nove i giocatori della rosa attuale con un solo anno di accordo ancora valido. Nell’elenco figurano Gila e Romagnoli — sul primo ci sono da tempo Inter, Milan e Napoli, mentre sul secondo resta da monitorare la questione legata all’articolo 17 — oltre a Provedel, che difficilmente riceverà una proposta di rinnovo dopo l’esplosione di Motta.

In uscita possono esserci anche Cancellieri, per il quale la società sta cercando offerte, e Pellegrini, seguito dal Como. Completano il gruppo Cataldi, Lazzari, Patric e Gigot: soltanto due tra questi quattro potrebbero restare nella capitale anche nella prossima stagione.

Guardando ancora più avanti, le situazioni che preoccupano maggiormente il direttore sportivo Fabiani riguardano Zaccagni e Nuno Tavares. Il capitano biancoceleste starebbe riflettendo sul proprio futuro: il Marsiglia segue da tempo il giocatore e, in caso di approdo di Giuntoli all’Atalanta, potrebbe nascere anche una nuova pista. Per Nuno Tavares, invece, continuano i tentativi provenienti dalla Turchia e dall’Arabia Saudita.

Una squadra intera sembra sospesa tra permanenze e partenze. E senza garanzie chiare sul progetto tecnico e sugli obiettivi futuri, per la Lazio diventerebbe ancora più difficile sostituire eventuali uscite con profili di alto livello.