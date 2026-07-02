Protesta tifosi, tutti gli arrivi: da Francesco Rocca a Osho
Terminato il corteo da Piazzale di Ponte Milvio fino a Piazzale Ankara nei pressi dello Stadio Flaminio, la tifoseria biancoceleste si è spostata ai piedi del palco allestito dai gruppi del tifo organizzato, in cui nel corso della serata le personalità di spicco del mondo Lazio interverranno. Tra i presenti anche una delegazione degli Ultras dell’Inter.
L’arrivo di Francesco Rocca
Il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca è stato uno dei primi a raggiungere il palco allestito sotto lo stadio Olimpico.
Presente anche Osho
Tra gli ospiti che hanno raggiunto la manifestazione anche Mattia Briga