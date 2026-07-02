Protesta tifosi, tutti gli arrivi: da Francesco Rocca a Osho

Ginevra Sforza /

Terminato il corteo da Piazzale di Ponte Milvio fino a Piazzale Ankara nei pressi dello Stadio Flaminio, la tifoseria biancoceleste si è spostata ai piedi del palco allestito dai gruppi del tifo organizzato, in cui nel corso della serata le personalità di spicco del mondo Lazio interverranno. Tra i presenti anche una delegazione degli Ultras dell’Inter.

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L’arrivo di Francesco Rocca

Il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca è stato uno dei primi a raggiungere il palco allestito sotto lo stadio Olimpico.

Presente anche Osho

Tra gli ospiti che hanno raggiunto la manifestazione anche Mattia Briga

 

 

 

 

 

 

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