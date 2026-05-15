Roma-Lazio, svelato l'arbitro del derby: i precedenti. Sarà la sua prima stracittadina

Archiviata la finale di Coppa Italia contro l'Inter, la Lazio è pronta ai due ultimi impegni di campionato prima della fine della stagione. Dopo giorni di attesa, ieri è stata comunicata la data e l'orario del derby contro la Roma: domenica 17 maggio alle ore 12:00 andrà in scena la stracittadina di ritorno all'Olimpico di Roma, e a pochissimi giorni dall'incontro l'AIA ha reso nota la designazione arbitrale presente.

La designazione di Roma-Lazio

L'AIA ha affidato la direzione della gara tra Lazio e Roma, sfida valida per la 37° giornata di Serie A, all'arbitro Fabio Maresca della sezione di Napoli, coadiuvato dagli assistenti Peretti e Perrotti. Il quarto uomo ufficiale sarà invece Fabbri. Al VAR sarà presente Di Bello con Abisso all'AVAR.

I precedenti con Lazio e Roma

Il fischietto campano è un profilo noto ai biancocelesti. La Lazio è stata infatti la squadra più arbitrata in carriera da Maresca: sono infatti 25 i precedenti complessivi, in cui la Lazio ha raccolto 12 vittorie, 4 pareggi e 9 sconfitte. L'ultimo incrocio risale alla stagione 2023/24, quando la squadra di Sarri affrontò il Bologna in casa, terminata 1-2 a favore dei rossoblù.

Mentre con la Roma, Maresca conta 19 precedenti: 8 successi, 5 pari e 7 sconfitte. Inoltre, per il direttore di gara di Napoli, questo sarà il primo derby in carriera.