Oratorio Cup 2026, Cataldi: "Il calcio è bellissimo quando unisce. Divertitevi e godetevi ogni momento"

Il centrocampista della Lazio, Danilo Cataldi, ha voluto mandare un messaggio speciale ai ragazzi impegnati nella manifestazione organizzata dal CSI, Centro Sportivo Italiano - Comitato di Roma, con il patrocinio della S. S. Lazio, l'Oratorio Cup 2026.

Il torneo, che vivrà il suo atto conclusivo sabato 16 e domenica 17 presso gli impianti del Salaria Sport Village, rappresenta infatti uno degli appuntamenti giovanili più sentitivi del panorama romano.

Ciao ragazzi. Volevo mandarvi un grande in bocca al lupo per l’Oratorio Cup. Mi è bastato vedere il nome del torneo per farmi tornare in mente quando ho iniziato io: senza grandi stadi e telecamere, ma solo un pallone, due zaini a fare da pali e tanta, tantissima gioia. Tre piccoli suggerimenti per voi:

1) Divertitevi, giocate sempre con il sorriso;

2) Correte e aiutate i vostri compagni

3) Non mollate mai, non importa se oggi vincerete o perderete, quello che conta è aver dato tutto per la squadra.

Il calcio è bellissimo quando unisce, quando insegna il rispetto, l’amicizia e la voglia di stare insieme. Non conta solo vincere una partita, ma vivere emozioni che vi porterete dentro per tanto tempo. Ascoltate i vostri allenatori, fate il tifo l’uno per l’altro e ricordatevi che ogni grande giocatore ha iniziato proprio così: su un campo con gli amici e con tanta passione.

Godetevi ogni momento e date tutto in campo. Forza Oratorio Cup