Lazio, il derby per fermare la corsa Champions della Roma: a 4,06 il gol dell’ex di Pedro prima dell’addio. E anche Sarri è in bilico

Il derby per provare a salvare in extremis una stagione negativa, magari fermando la corsa Champions della Roma. Così la Lazio arriva all’impegno contro i giallorossi nella penultima giornata di Serie A, in quello che potrebbe essere l’ultimo derby per diversi protagonisti. Tra questi c’è Pedro, che aveva annunciato l’addio ai biancocelesti già ad ottobre e che, come riporta Agipronews. per i betting analyst di William Hill e Snai vede tra 4,06 e 6,00 l’ultima gioia all’Olimpico, nonché gol dell’ex, prima di salutare la Capitale. Un ultimo gol anche per sovvertire il pronostico, che vede la Roma favorita per i tre punti tra 1,52 e 1,55, mentre il colpo biancoceleste, che nel derby in “trasferta” non si vede da tre anni e mezzo, è in lavagna tra 6,00 e 6,20. Inoltre, Pedro non è l’unico spagnolo che potrebbe lasciare la Capitale: al centro delle voci di mercato, infatti, c’è anche Gila, un vero pilastro della squadra di Sarri. Il difensore, ancora a secco di gol in stagione, cerca la gloria personale nel derby a quota 40,00.

Ma uno dei temi principali di questo finale di stagione della Lazio è proprio quello relativo alla permanenza o meno di Maurizio Sarri. Anche per il “Comandante”, a cui i tifosi si sono aggrappati in una stagione fatta non solo di difficoltà in campo ma anche di tensioni al di fuori del rettangolo di gioco, questo potrebbe essere l’ultimo derby. Il tecnico viene accostato a diverse squadre, ma in quota tra le destinazioni più probabili c’è il Napoli, con il ritorno in Campania proposto a quota 2,25.