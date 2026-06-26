Lotito acquista la Reggina: il comunicato ufficiale
Attraverso un comunicato ufficiale apparso sul sito della Reggina, il club amaranto ha reso nota la cessione della società al Gruppo di Claudio Lotito
Dopo la foto pubblicata dal sindaco Cannizzaro con Lotito e Ballarino, adesso è arrivato anche il comunicato ufficiale.
La Reggina è di Lotito
Attraverso un comunicato ufficiale apparso sul sito della Reggina, il club amaranto ha fatto sapere dell'avvenuta cessione della società al Gruppo di Claudio Lotito.
Il comunicato ufficiale
Si comunica che nel pomeriggio di oggi, a Roma, è stata definita la cessione della Reggina a una società facente riferimento al Gruppo del Presidente Claudio Lotito.
L’operazione nasce dalla volontà di garantire al club amaranto continuità e nuove prospettive di crescita, nel rispetto della storia della Reggina e della passione per questo sport della gente di Reggio Calabria.
Per raggiungere l'esito positivo di questa trattativa, fondamentale è stato l'apporto del sindaco di Reggio Calabria, l'onorevole Francesco Cannizzaro, trait d'union delle parti coinvolte.
Il gruppo dirigente ringrazia i tifosi, le istituzioni e tutte le componenti che hanno accompagnato il percorso societario, formulando alla nuova proprietà i migliori auguri di buon lavoro.