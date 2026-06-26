L'Atalanta insisterà per Gila, tocca al Napoli ora

Atalanta e Napoli su Gila

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, le dichiarazioni recenti della Lazio di una presunta incedibilità del difensore spagnolo fanno parte del gioco, a un anno dalla scadenza del contratto del calciatore. L'Atalanta è molto interessata al profilo del giocatore, l'offerta potrebbe superare i 20 milioni con i bonus e convincere la Lazio che rischierebbe di perdere Gila a parametro zero.

La proposta del Napoli

Il Napoli ha offerto 15 milioni più bonus e ancora non si è spostato da questa cifra. La Lazio, anche considerando l'ipotesi di una contropartita tecnica tra Lucca e Rafa Marin, chiede di più, soprattutto perché una percentuale molto vicina al 50% andrà al Real Madrid. L'Atalanta è quindi pronta a fare un'offerta per il calciatore spagnolo, è un messaggio per il Napoli che deve aumentare.