Wesley Sneijder considera Tijjani Noslin un possibile convocato dell’Olanda, se continuerà il percorso che lo ha portato fino alla Lazio. Nel podcast olandese Wes & Raf, l’ex centrocampista dell’Inter ha ripercorso il lavoro fatto con il giocatore arrivato in Italia dal Verona.

Noslin, i primi colloqui con Sneijder

Sneijder ha ricordato come veniva giudicato Noslin prima dell’arrivo al DHSC: «Prima che arrivasse al DHSC, tutti lo consideravano un ragazzo molto difficile. Era un buon giocatore, ma molto complicato, mai puntuale…».

Per questo decise di parlargli e di stabilire con lui alcuni accordi. Dopo pochi allenamenti, racconta, si convinse che avesse le qualità per diventare un professionista: «Solo dopo qualche allenamento ho capito che aveva tutte le carte in regola per diventare un professionista.»

La promessa dell’Eredivisie

Sneijder vide in Noslin un potenziale enorme e iniziò a lavorare con lui. Gli promise che, se avesse rispettato gli accordi, lo avrebbe portato in Eredivisie. Il giocatore riteneva impossibile quel traguardo, ma l’ex centrocampista sostiene di aver mantenuto la parola nel giro di due anni: «Nel giro di due anni, l’ho portato davvero nel campionato olandese.»

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