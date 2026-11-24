Walter Sabatini non si aspettava di trovare Lazio e Roma ai primi due posti in campionato. L’ex direttore sportivo di entrambi i club elogia il lavoro di Gattuso con i biancocelesti e le qualità della squadra di Gasperini. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Nella corsa allo scudetto, però, indica ancora l’Inter come favorita.

Sabatini, 71 anni, racconta anche delle proprie condizioni di salute dopo gli effetti delle migliaia di sigarette fumate: «Se senti un soffietto è perché ogni tanto mi attacco all’ossigeno, ma non ne avrei neanche bisogno».

La Lazio di Gattuso: Isaksen, Noslin e il lavoro di Fabiani

Alla domanda se avesse previsto le due squadre romane in testa, Sabatini risponde parlando prima della Roma e poi della Lazio. Attribuisce a Gattuso un lavoro sbalorditivo nella preparazione emotiva dei biancocelesti: «No. Era chiaro come la Roma fosse una squadra meravigliosa, destinata a vincere ogni partita per la determinazione, l’autorevolezza, la convinzione che la rendono quasi imbattibile. Alla Lazio ha fatto un lavoro sbalorditivo Gattuso, che ha preparato emotivamente i suoi e giocatori l’anno scorso ai margini sono diventati protagonisti».

Tra i giocatori cresciuti si sofferma soprattutto su Isaksen, dopo aver citato Belahyane e Noslin: «Penso a Belahyane, oggi invidiabile regista di copertura; a Noslin, attaccante che potrebbe giocare in qualsiasi club; a Isaksen soprattutto. Il danese ha sempre scontato una timidezza tecnica insopportabile. Le sue grandissime potenzialità le teneva nel cassetto, non prendeva rischi, adesso gioca in maniera prepotente, persino arrogante, può trasformare in oro qualsiasi situazione di gioco e questo è merito di Gattuso che ha lavorato sulla testa dei giocatori».

Per Sabatini sarebbe riduttivo identificare Gattuso soltanto con la grinta. All’allenatore affianca l’elogio del direttore sportivo Fabiani per le scelte di mercato: «Ha trasferito loro una parte del suo carattere, però smettiamola con la litania di Gattuso uguale Ringhio, solo grinta e basta. Stiamo parlando di un allenatore che fa giocare benissimo la sua squadra. Complimenti anche al direttore sportivo Fabiani, che è stato chirurgico sul mercato: ha preso quello che serviva e ha lasciato quello che non serviva».

Sabatini rifiuta l’idea che il percorso biancoceleste sia una favola: «Ma non è una favola. La Lazio è un fatto, una squadra autoritaria. Il mio augurio è che la storia della Lazio duri tutto l’anno».

Lotito e il rapporto con i tifosi secondo Sabatini

Avendo lavorato come direttore sportivo per Lotito, Sabatini affronta anche il rapporto tra il presidente e i tifosi che lo contestano. Il suo giudizio parte dal riconoscimento delle qualità di Lotito: «È la magia del calcio, che restituisce quasi sempre quello che prende. Lotito è un grande presidente, lo dico con cognizione di causa. È dotato sotto il profilo temperamentale e della conoscenza calcistica».

Alla stima affianca però una critica sul coinvolgimento dei tifosi: «Sbaglia le cose facili perché sottrae a tutti, non so se involontariamente, il senso di partecipazione: i tifosi di ogni squadra si sentono i veri padroni del club, invece lui fa il presidente come gli pare, si prende tutto. Gliel’ho sempre detto ma non ha mai seguito i miei suggerimenti».

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