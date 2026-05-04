Il tifo organizzato: "Sabato saremo a Ponte Milvio con i nostri fratelli dell'Inter"

Il Tifo Organizzato è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale per commentare la decisione di non entrare allo stadio Olimpico in occasione della sfida di campionato contro l'Inter, in programma il prossimo sabato. Inoltre, il Matchday ha anche rivelato, come anche scritto nel comunicato pubblicato pochi minuti fa, che sarà presente a Ponte Milvio, insieme ai tifosi interisti “che hanno deciso di non entrare per solidarietà”.

Il tifo organizzato a Radio Laziale

Nella partita di sabato ovviamente per la finale saremo presenti dentro lo stadio. E' stata una decisione diciamo anche per vivere una vigilia perché poi da sabato mancheranno quattro giorni alla finale quindi ecco anche un modo per abbassare un po' la tensione, un po' l'ansia, passare una giornata insieme sia tra laziali sia comunque con i nostri fratelli dell'Inter che hanno deciso di non entrare per solidarietà.

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