Il tifo organizzato: "Sabato saremo a Ponte Milvio con i nostri fratelli dell'Inter"
Le dichiarazioni del tifo organizzato ai microfoni di Radio Laziale
Il Tifo Organizzato è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale per commentare la decisione di non entrare allo stadio Olimpico in occasione della sfida di campionato contro l'Inter, in programma il prossimo sabato. Inoltre, il Matchday ha anche rivelato, come anche scritto nel comunicato pubblicato pochi minuti fa, che sarà presente a Ponte Milvio, insieme ai tifosi interisti “che hanno deciso di non entrare per solidarietà”.
Il tifo organizzato a Radio Laziale
Nella partita di sabato ovviamente per la finale saremo presenti dentro lo stadio. E' stata una decisione diciamo anche per vivere una vigilia perché poi da sabato mancheranno quattro giorni alla finale quindi ecco anche un modo per abbassare un po' la tensione, un po' l'ansia, passare una giornata insieme sia tra laziali sia comunque con i nostri fratelli dell'Inter che hanno deciso di non entrare per solidarietà.
Continua l'intervento
Sfruttiamo l'occasione per di sabato per ecco per stare insieme, per dare alcune comunicazioni ai tifosi presenti. Servirà mercoledì ragazzi, servirà una lucidità e una mano da parte di tutti a livello veramente importante quindi l'anticipo già adesso. Mercoledì entrate presto!