Cardone: "La Lazio non sarà motivatissima questa sera. Su Taylor e Rovella..."
Le dichiarazioni del giornalista Giulio Cardone ai microfoni di Radiosei
Nell'intervento radiofonico di questa mattina il giornalista Giulio Cardone, giornalista de La Repubblica, si è soffermato sulle possibili scelte di formazione di Sarri in vista della sfida di questo pomeriggio con la Cremonese.
Cardone a Radiosei
Questa gara per loro è la vita, dopo il successo del Lecce. La Lazio non sarà motivatissima, ma la gestione delle forze ha portato Sarri a lasciare a Roma sia Gila che Cataldi, che è rimasto qui per l’influenza forte che ha avuto. Cancellieri è squalificato. Ci sono dubbi su Taylor che ieri si è regolarmente allenato in gruppo, ma è in diffida quindi è bene farlo giocare per poi magari farlo riposare con l’Inter.
La probabile formazione
Probabile formazione? Davanti a Motta, Lazzari o Marusic, Romagnoli, Provstgaard e uno tra Tavares e Pellegrini; in mediana Basic, Patric e Dele-Bashiru, Taylor è disponibile ma dovrebbe iniziare il match in panchina. In attacco, probabile il tridente formato da Isaksen, Maldini favorito su Noslin, e Zaccagni.
Nel corso della ripresa si rivedrà Rovella, pronto al rientro dopo l’infortunio alla clavicola del 21 febbraio.