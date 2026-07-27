Paolo Maldini e Leonardo lasciano i ruoli in Nazionale

Non si placano le notizie e soprattutto le polemiche intorno alla Nazionale Italiana dopo la vicenda legata alla nomina del nuovo CT.

Maldini e Leonardo lasciano i propri incarichi

Secondo quanto riportato da Sky Sport, Paolo Maldini e Leonardo dopo il mancato arrivo di Pirlo sulla panchina della Nazionale hanno deciso di dimettersi dai propri incarichi. La decisione è già stata comunicata a Malagò. È durata solo 16 giorni la loro avventura nei quadri dirigenziali della Nazionale.

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