Paolo Maldini e Leonardo lasciano i ruoli in Nazionale
Secondo quanto riportato da Sky Sport, Paolo Maldini e Leonardo dopo il mancato arrivo di Pirlo sulla panchina della Nazionale hanno deciso di dimettersi
Paolo Maldini - Depositphotos
Non si placano le notizie e soprattutto le polemiche intorno alla Nazionale Italiana dopo la vicenda legata alla nomina del nuovo CT.
Maldini e Leonardo lasciano i propri incarichi
Secondo quanto riportato da Sky Sport, Paolo Maldini e Leonardo dopo il mancato arrivo di Pirlo sulla panchina della Nazionale hanno deciso di dimettersi dai propri incarichi. La decisione è già stata comunicata a Malagò. È durata solo 16 giorni la loro avventura nei quadri dirigenziali della Nazionale.