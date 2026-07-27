Caso Pirlo: "L’art. 9 stabilisce espressamente che "È vietata qualsiasi forma di pubblicità...."

Pirlo-Italia: interviene il Codacons

Sembrava ormai fatta per Pirlo, era lui il prescelto per diventare il nuovo CT della panchina azzura. Le trattative si sono però complicate nel corso dei giorni, è infatti risultato testimonial di una società di scommesse russa.

Oggi il Codacons ha depositato l'annuncio esposto all'Autorità per le Comunicazioni sul caso di Andrea Pirlo e della sponsorizzazione ad una società di scommesse russa. L'atto è stato invitato all'Agcom: l'associazione ha richiesto di elevare le sanzioni, nei confronti di Pirlo e degli altri soggetti che sono coinvolti, previste dalla normativa vigente per pubblicità vietata a giochi e scommesse in denaro. Il Codacons ha ordinato l'immediata rimozione e la cessazione di ogni forma di pubblicità e di associazione d'immagine da tutti i canali accessibili dall'italiano.

Ecco cosa si legge nell'esposto