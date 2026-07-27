Women, Piemonte lascia la Lazio e va alla Roma: ufficiale

Continua il calciomercato anche per la Serie A Women con la Lazio che vede accasarsi una sua calciatrice alle rivali della Roma.

Attraverso un comunicato ufficiale la Roma ha reso noto di aver firmato l'attaccante Martina Piemonte, reduce dall'esperienza alla Lazio.

L'AS Roma è lieta di annunciare l’ingaggio di Martina Piemonte

Martina torna alla Roma, firmando un contratto fino al 2029, dopo la stagione 2018/19 nella quale colleziona 22 presenze segnando 6 gol totali.

L’attaccante italiana nella sua carriera ha girato l’Italia e l’Europa, giocando sia in Spagna che in Inghilterra. Dal 2012 è stabilmente nelle fila delle Nazionali giovanili e poi Maggiore.

Con la Roma tornerà ad indossare la maglia numero 18.

Bentornata alla Roma, Martina!