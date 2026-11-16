Pagliuca su Mandas: «Per me il migliore è Mandas della Lazio»
L’ex portiere apprezza il biancoceleste e distingue l’errore di Donnarumma con la Francia dalle parate contro il Belgio.
Gianluca Pagliuca indica Mandas come il miglior portiere della Serie A. Intervenuto a Radio Anch’io Sport, l’ex estremo difensore ha elogiato il giocatore della Lazio e ha parlato anche di Donnarumma. Le sue dichiarazioni sono riportate da Tuttojuve.
La scelta di Pagliuca: Mandas
Alla domanda sui portieri del campionato, Pagliuca non ha avuto dubbi: «Per me il migliore è Mandas della Lazio». Nel suo giudizio, il biancoceleste merita più attenzione.
Il rendimento del portiere della Lazio
Pagliuca lo definisce «un portiere non molto pubblicizzato ma molto bravo, e lo aveva già dimostrato anche in passato, quest'anno anche lui ha portato tanti punti alla Lazio». Il suo apprezzamento riguarda dunque sia quanto Mandas aveva già mostrato sia il contributo dato in questa stagione.