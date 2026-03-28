Lazio-Parma, via alla vendita dei tagliandi: tutte le informazioni
La Società Lazio ha aperto la vendita dei tagliandi per il match Lazio-Parma, in programma il 4 aprile alle ore 20:45
La Società Lazio ha aperto la vendita dei tagliandi per il match Lazio-Parma, in programma il 4 aprile alle ore 20:45.
Lazio-Parma: la vendita dei tagliandi
La S.S. Lazio comunica che sono in vendita i biglietti per la gara di Serie A Enilive in casa contro il Parma, in programma sabato 4 aprile alle ore 20:45.
Sarà possibile acquistare i biglietti:
ON-LINE tramite il circuito Vivaticket;
Le due tariffe agevolate, Invalidi al 100% e Disabili in carrozzella, entrambi con accompagnatori, si potranno acquistare solo presso i negozi Lazio Style 1900.
Al costo dei biglietti online, verrà applicata una commissione di servizio pari al 3,80%.
L’operazione Omaggio Under 14 si potrà essere effettuata esclusivamente presso uno dei Lazio Style 1900 e, solo il giorno della gara, presso la biglietteria di Via Nigra. Il ritiro del biglietto omaggio under14, deve esser fatto in contemporanea all’acquisto del biglietto dell’adulto. Clicca qui per leggere le indicazioni degli omaggi under 14.
I bambini di 4 anni nati dal 01/01/2022 accedono allo stadio gratuitamente e senza biglietto presentando un documento di identità o la tessera sanitaria.
All’ingresso il controllo dell’identità sarà effettuato su ogni singolo spettatore ed è pertanto obbligatorio esibire un documento di identità, compresi i minorenni.
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