Operazione Nostalgia, Hernanes: "Con la Lazio ho vissuto tanti momenti da ricordare. Taylor..."
L'ex biancoceleste Hernanes si è espresso, ai microfoni dei cronisti presenti all'evento Operazione Nostalgia, riguardo il suo periodo alla Lazio
Photo by Paolo Bruno/Getty Images via onefootball
L'ex biancoceleste Hernanes si è espresso, ai microfoni dei cronisti presenti all'evento Operazione Nostalgia, riguardo il suo periodo alla Lazio.
Le dichiarazioni di Hernanes
Il momento più nostalgico della carriera in Italia
Dura sceglierne uno, ma sicuramente la vittoria con la Lazio della Coppa Italia contro la Roma e dello scudetto con la Juventus. In Italia ho vissuto tre belle esperienze, ogni maglia mi ha dato qualcosa di bello e qualcosa di meno bello. Ma per tempo e numero di gol, che è la cosa più bella del calcio, direi che con la Lazio ho vissuto più momenti da ricordare.
In quale calciatore si rispecchia
Mi rivedo in Taylor, Sarri è ben fornito a centrocampo