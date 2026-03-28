Operazione Nostalgia, Hernanes: "Con la Lazio ho vissuto tanti momenti da ricordare. Taylor..."

L'ex biancoceleste Hernanes si è espresso, ai microfoni dei cronisti presenti all'evento Operazione Nostalgia, riguardo il suo periodo alla Lazio.

Dura sceglierne uno, ma sicuramente la vittoria con la Lazio della Coppa Italia contro la Roma e dello scudetto con la Juventus. In Italia ho vissuto tre belle esperienze, ogni maglia mi ha dato qualcosa di bello e qualcosa di meno bello. Ma per tempo e numero di gol, che è la cosa più bella del calcio, direi che con la Lazio ho vissuto più momenti da ricordare.