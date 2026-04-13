Tifo organizzato: "Non vediamo l'ora di tornare in trasferta. In casa..."

L'intervento radiofonico del Tifo organizzato ai microfoni di Radio Laziale, per confermare la partecipazione dei tifosi biancocelesti alle trasferte della prossima stagione, dopo un'annata fortemente condizionata dalle restrizioni che hanno vietato la presenza dei tifosi laziali nelle gare fuori casa.

Le trasferte non sono state mai messe in dubbio, né negli anni precedenti, né quest'anno e sicuramente neanche nel prossimo anno, insomma.

Tu pensa solamente che sarebbe successo quella decisione di non entrare in casa, pensa che avremmo fatto in trasferta. Noi siamo riusciti a riempire il settore delle Lecce, a ridosso delle feste del Capodanno e della Befana, abbiamo portato più di 2.000 persone a Lecce, pensa che avremmo fatto a Firenze oggi. Pensa a Bergamo. Non vediamo l'ora, non vediamo l'ora che finisca questa stagione, che cominciamo ad andare in trasferta. In casa non so, si vedrà, vedremo, ma in trasferta, ragazzi, cominciate subito a mettervi in coda su Vivaticket.