Lazio da record: nessuna come te per gol oltre il 90°
La Lazio vince a Cremona e sigla un record, che testimonia il carattere di questa squadra
Noslin - Via onefootball (Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images)
La Lazio vince a Cremona in rimonta per 1-2 grazie alle reti di Gustav Isaksen e Tijjani Noslin.
Il record della Lazio
Con il gol segnato allo Zini di Cremona da Noslin al 92', la Lazio segna il suo ottavo gol oltre il 90° in Serie A: si tratta di un record per la squadra di Maurizio Sarri nessuna squadra in Serie A ha fatto meglio. Un chiaro segnale di come la Lazio del Comandante non molli un centimetro fino alla fine.
Secondo gol consecutivo oltre il 90°
Si tratta, poi, del secondo gol consecutivo oltre il 90° minuto: settimana scorsa allo Stadio Olimpico era stato, infatti, Daniel Maldini a siglare il gol del 3-3 al 95'.