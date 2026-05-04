Lazio da record: nessuna come te per gol oltre il 90°

La Lazio vince a Cremona e sigla un record, che testimonia il carattere di questa squadra

Beniamino Civitelli /
Noslin - Via onefootball (Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images)
Noslin - Via onefootball (Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images)

La Lazio vince a Cremona in rimonta per 1-2 grazie alle reti di Gustav Isaksen e Tijjani Noslin.

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Il record della Lazio

Con il gol segnato allo Zini di Cremona da Noslin al 92', la Lazio segna il suo ottavo gol oltre il 90° in Serie A: si tratta di un record per la squadra di Maurizio Sarri nessuna squadra in Serie A ha fatto meglio. Un chiaro segnale di come la Lazio del Comandante non molli un centimetro fino alla fine.

Secondo gol consecutivo oltre il 90°

Daniel Maldini - Depositphotos
Daniel Maldini - Depositphotos

Si tratta, poi, del secondo gol consecutivo oltre il 90° minuto: settimana scorsa allo Stadio Olimpico era stato, infatti, Daniel Maldini a siglare il gol del 3-3 al 95'.

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