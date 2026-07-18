Le amichevoli di Serie A: oggi in campo Juventus, Atalanta, Torino e Udinese

Ha già giocato il Bologna di Tedesco, si è incontrato con l'Arminia Bielefeld

Alisia Cerqua /
pallone serie a 2026/27 puma

Il Bologna di Tedesco perde per un risultato di 4-0

Come riportato da Sky Sport, oggi saranno in campo Juventus, Atalanta, Torino e Udinese. Il Bologna di Domenico Tedesco ha già concluso l'amichevole in vista della nuova stagione: ha perso 4-0 contro l'Arminia Bielefeld. Ha subito tre gol nella prima mezz'ora. Data l'espulsione di Rowe, la squadra di Tedesco ha giocato in 10 per oltre un tempo.

CLICCA QUI E SEGUI LAZIOPRESS.IT ANCHE SU INSTAGRAM

Le amichevoli di oggi

La Juventus si sta sfidando con il Basilea, attualmente il risultato è sullo 0-0. Alle 17 l'Atalanta giocherà contro l'Atalanta Under 23, il Torino affronterà il Pinzolo, e l'Udinese la società croata NK ISTRA. La squadra biancoceleste scenderà invece in campo contro la Primavera lunedì 20. Seguiranno poi Lazio-Flaminia Civita Castellana, Lazio-Avellino, Ascoli-Lazio, Lazio-Ostiamare, Frosinone-Lazio.

 

 

Il commento di Briga su Lotito: "Se fosse stato davvero invitato..."
Lazio Women: arriva anche Julia Roddar, vestirà la maglia biancoceleste