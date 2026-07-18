Le amichevoli di Serie A: oggi in campo Juventus, Atalanta, Torino e Udinese

Il Bologna di Tedesco perde per un risultato di 4-0

Come riportato da Sky Sport, oggi saranno in campo Juventus, Atalanta, Torino e Udinese. Il Bologna di Domenico Tedesco ha già concluso l'amichevole in vista della nuova stagione: ha perso 4-0 contro l'Arminia Bielefeld. Ha subito tre gol nella prima mezz'ora. Data l'espulsione di Rowe, la squadra di Tedesco ha giocato in 10 per oltre un tempo.

Le amichevoli di oggi

La Juventus si sta sfidando con il Basilea, attualmente il risultato è sullo 0-0. Alle 17 l'Atalanta giocherà contro l'Atalanta Under 23, il Torino affronterà il Pinzolo, e l'Udinese la società croata NK ISTRA. La squadra biancoceleste scenderà invece in campo contro la Primavera lunedì 20. Seguiranno poi Lazio-Flaminia Civita Castellana, Lazio-Avellino, Ascoli-Lazio, Lazio-Ostiamare, Frosinone-Lazio.