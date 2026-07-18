Lazio Women: arriva anche Julia Roddar, vestirà la maglia biancoceleste

Julia Roddar in biancoceleste

Il quarto arrivo della Lazio Women, in questi due giorni, è Julia Roddar. La calciatrice svedese, classe 1992, è arrivata dalla sua esperienza con il London City Lionesses. Prenderà parte alla rosa della squadra biancoceleste, sotto la guida del mister Gianluca Grassadonia.

Durante la sua carriera ha vestito la maglia dello Slatta SK, successivamente quella del Korsnas nel 2007 e del Roddar con cui ha collezionato 10 reti. Poi è passata al Kvarnsvedens IK, militante nella Division 1 svedese, per ritornare in estate al Korsnas IF. Si è trasferita negli Stati Uniti per motivi legati allo studio e ha giocato nella Shattuck-St. Nella Florida Gulf Coast ha giocato 62 partite e segnato 4 gol. Nel gennaio 2021 si è trasferta al Washington Spirit, squadra professionistica statunitense di calcio femminile.

Ha debuttato con la Nazionale svedese per la qualificazione ai campionati del mondo 2019, affrontando l'Ungheria, ed è stata convocata per la Coppa Del Mondo 2019.

Il comunicato ufficiale della S.S. Lazio