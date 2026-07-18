Lazio Women: arriva anche Julia Roddar, vestirà la maglia biancoceleste
Nuovo arrivo in biancoceleste, classe 1992
Julia Roddar in biancoceleste
Il quarto arrivo della Lazio Women, in questi due giorni, è Julia Roddar. La calciatrice svedese, classe 1992, è arrivata dalla sua esperienza con il London City Lionesses. Prenderà parte alla rosa della squadra biancoceleste, sotto la guida del mister Gianluca Grassadonia.
Durante la sua carriera ha vestito la maglia dello Slatta SK, successivamente quella del Korsnas nel 2007 e del Roddar con cui ha collezionato 10 reti. Poi è passata al Kvarnsvedens IK, militante nella Division 1 svedese, per ritornare in estate al Korsnas IF. Si è trasferita negli Stati Uniti per motivi legati allo studio e ha giocato nella Shattuck-St. Nella Florida Gulf Coast ha giocato 62 partite e segnato 4 gol. Nel gennaio 2021 si è trasferta al Washington Spirit, squadra professionistica statunitense di calcio femminile.
Ha debuttato con la Nazionale svedese per la qualificazione ai campionati del mondo 2019, affrontando l'Ungheria, ed è stata convocata per la Coppa Del Mondo 2019.
Il comunicato ufficiale della S.S. Lazio
La S.S. Lazio Women 2015 A.R.L. annuncia che Julia Roddar è una nuova calciatrice biancoceleste.
Centrocampista classe 1992 è reduce dall'esperienza con il London City Lionesses, club con cui ha militato nella massima serie inglese collezionando tredici presenze. Nella lunga carriera Roddar ha vestito le maglie, tra le altre, di Goteborg e Hammarby, conquistando due campionati svedesi, e dei Washington Spirit disputando la NWSL statunitense.
Nel palmares della svedese spiccano il bronzo conquistato ai Mondiali 2019 e la medaglia d'argento ottenuta alle Olimpiadi di Tokyo 2020.
Benvenuta Julia!