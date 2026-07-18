Il commento di Briga su Lotito: "Se fosse stato davvero invitato..."

Il commento di Mattia Briga

Mattia Briga, in un post su X, ha commentato la notizia riguardante Lotito: infatti, come riportato nell'edizione odierna de Il Messaggero, non sarà presente alla finale tra Argentina e Spagna che si disputerà a Ney York al MetLife Stadium. La capienza predisposta per l'incontro è di 80.000 spettatori, i cancelli verranno aperti con largo anticipo. La Spagna si gioca la possibilità di conquistare il secondo titolo Mondiale della sua storia, dopo quello che ha ottenuto nel 2010 in Africa. Per l'Argentina, invece, sarebbe un traguardo storico: in caso di vittoria, diventerebbe la terza Nazionale a vincere due volte di fila la Coppa Del Mondo dopo Italia e Brasile.

“Se fosse davvero stato invitato…”

Lotito sarà presente domani alle ore 18 alla Conferenza di Presentazione della Reggina. È nota la fede biancoceleste del cantautore Briga, ha dedicato alla Lazio un pezzo dal titolo “Pioverà”.

“Questa gestione è veramente miserabile” , erano state queste le sue parole agli Stati Generali della Lazialità.

Dopo la notizia di oggi su Lotito, Mattia Briga lascia un suo commento: