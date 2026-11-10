Lazio, Oddi la considera la squadra da battere: Gattuso ha rivitalizzato i giocatori
Il campione d’Italia del 1974 teme partenze inattese nel mercato invernale e indica Frattesi come il giocatore più importante.
Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Giancarlo Oddi considera la Lazio la squadra da battere. Il campione d’Italia biancoceleste del 1974, intervistato da La Gazzetta dello Sport, ritiene meritati i punti conquistati e apprezza il calcio espresso dalla formazione di Gattuso.
La Lazio secondo Oddi: punti meritati e bel gioco
«Non è una meteora, non mi sembra destinata a spegnersi», dice Oddi. Per l’ex biancoceleste, la squadra non è destinata a esaurire presto la propria spinta.
Gattuso, la contestazione e il mercato invernale
Oddi indica nel mercato invernale la principale incognita e auspica che non ci siano partenze inattese. Elogia poi il lavoro di Gattuso, entrato nella testa dei giocatori, che non risentono della contestazione: «È stato bravo a rivitalizzarli».