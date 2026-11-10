Marcolin sulla Lazio di Gattuso: «Una partita è un indizio, undici sono una prova.»

Per Dario Marcolin, la Lazio di Gattuso è una realtà destinata a durare. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Dopo undici partite, l’ex biancoceleste ritiene che la squadra abbia dimostrato di poter competere con le più forti e possa continuare a farlo per tutta la stagione.

Undici partite, la prova per Marcolin

«Una partita è un indizio, undici sono una prova.» Marcolin riassume così il peso che attribuisce al percorso della Lazio. A suo giudizio, quanto mostrato finora dà alla squadra tutte le possibilità di mantenersi competitiva per l’intera stagione.

Il lavoro di Gattuso e il gruppo

A La Gazzetta dello Sport, Marcolin elogia il tecnico: «Gattuso è stato straordinario per il lavoro svolto, sta migliorando tutti i giocatori e ha creato un gruppo granitico.» L’ex giocatore ricorda anche che Gattuso ha dovuto fare a meno di parecchi elementi.

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