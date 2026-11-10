Lazio, gol di testa e difesa solida: resta il nodo degli avvii di ripresa

La Lazio ha segnato 25 gol e ne ha subiti 9 nelle prime 11 giornate. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, La squadra di Gattuso ha raggiunto 29 punti, superando il precedente primato biancoceleste di 28 nel 2017/18. Al rendimento offensivo e alla tenuta difensiva si accompagna però un dato da correggere: tre delle reti incassate sono arrivate nei primi cinque minuti della ripresa.

I biancocelesti continuano a segnare nonostante le pressioni elevate e le assenze pesanti. Secondo Il Messaggero, per ritrovare una Lazio così incisiva nei primi 11 turni bisogna risalire al 1936/37, quando la squadra era guidata da Jozsef Viola.

Venticinque gol tra azioni manovrate, ripartenze e colpi di testa

Noslin e compagni trovano la rete attraverso azioni costruite, ripartenze e conclusioni dalla distanza. Sono arrivati anche sei gol di testa: tanti quanti quelli della Roma, un primato europeo secondo i dati riportati. Il totale delle reti è già a quota 25; la Lazio allenata da Sarri raggiunse quota 26 soltanto a inizio marzo.

Nei pareggi contro Milan e Napoli, i biancocelesti avrebbero potuto chiudere la partita già nel primo tempo. I dati sulle conclusioni descrivono però una squadra particolarmente efficace rispetto alle occasioni create: è decima in Serie A per tiri complessivi e nona per tiri nello specchio, mentre i 25 gol segnati sono otto in più dei 17 previsti dagli xG.

Pur senza un vero stoccatore, la Lazio beneficia degli inserimenti di Frattesi. Gattuso lo ha definito «uno dei migliori invasori d’Europa», sottolineando una qualità che contribuisce alla capacità realizzativa della squadra.

Il possesso cresce e aiuta la Lazio a gestire la partita

Un mese fa Gattuso ridimensionava il peso della gestione del pallone: «non mi interessa nulla, dobbiamo andare sempre in avanti». La crescita della sua Lazio passa, tuttavia, anche dal palleggio. A fine settembre la squadra era quindicesima nel campionato per possesso; dopo le percentuali registrate a ottobre è salita al sesto posto.

Quando affiora la stanchezza, i biancocelesti ricorrono alla manovra per mantenere il controllo del gioco. È successo anche dopo l’accelerazione del Napoli al rientro dall’intervallo: il tecnico ha riconosciuto la capacità dei suoi di «riequilibrare la partita» tenendo il pallone e allentando la pressione avversaria.

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