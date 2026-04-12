Fiorentina-Lazio, emergenza in casa biancoceleste: le probabili scelte di Sarri e Vanoli

Dopo l'amaro pareggio contro il Parma, la rosa biancoceleste si prepara a scendere nuovamente in campo per affrontare una nuova sfida. Domani sera alle ore 20:45, infatti, è in programma l'incontro Fiorentina-Lazio, valido per la 32a giornata del Campionato di Serie A. La sfida non sarà affatto facile per le aquile, soprattutto a causa delle pesanti assenze del Capitano Mattia Zaccagni, Adam Marusic, Mario Gila e Daniel Maldini, oltre a Rovella e Provedel.

Le probabili scelte di Vanoli

FIORENTINA (4-1-4-1): De Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri, Gosens; Mandragora; Harrison, Ndour, Brescianini, Fazzini; Piccoli. All.: Vanoli.

Le probabili scelte di Sarri

LAZIO (4-3-3): Motta; Lazzari, Romagnoli, Provstgaard, Nuno Tavares; Basic, Cataldi, Taylor; Isaksen, Dia, Noslin. A disp.: Furlanetto, Giacomone, Hysaj, Pellegrini, Patric, Dele-Bashiru, Belahyane, Przyborek, Pedro, Cancellieri, Ratkov. All.: Sarri.