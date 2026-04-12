Sempre con noi: il ricordo indelebile della S.S. Lazio per Mirko Fersini

La Società Lazio ha ricordato sui social Mirko Fersini nel giorno della sua scomparsa

Michelle De Angelis /
Lazio
Lazio - Depositphotos

A distanza di anni, il ricordo di Mirko Fersini resta più vivo che mai nel cuore della Lazio e dei suoi tifosi. Il giovane talento della Primavera biancoceleste, scomparso prematuramente a soli 17 anni nel 2012, viene omaggiato oggi dal club con un messaggio carico di affetto. "Mirko Fersini per sempre con noi" non è solo uno slogan, ma una promessa che l'intero ambiente laziale rinnova ogni anno con profonda commozione.

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