Sempre con noi: il ricordo indelebile della S.S. Lazio per Mirko Fersini
La Società Lazio ha ricordato sui social Mirko Fersini nel giorno della sua scomparsa
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A distanza di anni, il ricordo di Mirko Fersini resta più vivo che mai nel cuore della Lazio e dei suoi tifosi. Il giovane talento della Primavera biancoceleste, scomparso prematuramente a soli 17 anni nel 2012, viene omaggiato oggi dal club con un messaggio carico di affetto. "Mirko Fersini per sempre con noi" non è solo uno slogan, ma una promessa che l'intero ambiente laziale rinnova ogni anno con profonda commozione.