Mercato Lazio, il Besiktas lancia una nuova proposta per Tavares: cifra e posizione del club

Il futuro di Nuno Tavares continua a far parlare, infatti, nonostante alcune imprecision ed errori nella stagione orrfr Lazio sembra aver deciso di puntare ancora su di lui. Tuttavia, con la finestra di mercato che sta per aprirsi. È arrivata una nuova proposta da parte del Besiktas.

L'offerta del Besiktas

Come riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, nonostante il club turco sia tornato a bussare alla porta con insistenza, proponendo 10 milioni di euro per il cartellino, la società biancoceleste ha rispedito l'offerta al mittente. Per la dirigenza, il portoghese non è in vendita, a meno che non arrivi una proposta fuori mercato capace di superare i 15 milioni. Dietro questo muro alzato dalla dirigenza c'è un motivo tattico ben preciso: la stima di mister Gattuso. Il tecnico, che conosce bene il ragazzo dai tempi di Marsiglia, ha chiesto di tenerlo a Formello per provare a rilanciarlo e valorizzarlo al meglio.

Una nuova chance dopo gli alti e bassi

Dopo una stagione trascorsa tra ombre e qualche amnesia difensiva di troppo, Nuno si trova ora di fronte a una vera e propria svolta. Gattuso è convinto che il potenziale ci sia tutto e che, con il giusto lavoro, il terzino possa tornare a esprimersi sui suoi livelli migliori. Non sarà però una passeggiata: la concorrenza aumenta, dato che dovrà giocarsi il posto con il nuovo arrivato Pedraza. Per Tavares, questo è il momento della verità: dopo aver sfiorato l'addio a gennaio, il vento è cambiato e ora tocca a lui dimostrare di poter essere un elemento prezioso per la retroguardia laziale.

Logiche di spogliatoio e bilanci: perché la Lazio resiste

Dietro questa scelta non c'è solo la fiducia tecnica, ma anche una questione di calcoli economici. La Lazio, infatti, deve fare i conti con una clausola contrattuale importante che manderebb il 35% di una eventuale futura rivendita direttamente nelle casse dell'Arsenal. Questo vincolo costringe il club a sparare alto, rendendo difficile chiudere operazioni di cessione che non siano davvero vantaggiose per il clu biancoceleste.