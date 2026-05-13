Rocca: "Finale Coppa? Stasera la Lazio deve vincere. Sul derby..."

Il Presidente Rocca è intervenuto ai microfoni di Radio Roma Sound per esprimersi in merito alla finale di Coppa Italia e al derby.

Finale? Mi aspetto una grande Lazio che darà tutta se stessa anche per riscattare la partita dell'altra sera. Lazio più forte con le Big? Questo è l'auspicio ma non voglio dire niente per scaramanzia, ho paura di parlare troppo. Stasera bisogna vincere, ho le dita incrociate.

Caos Derby? La città di Roma non lo merita affatto. Io mi affido al prefetto. Poi faremo tutte le valutazioni.

