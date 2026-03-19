Altro stop per Zaccagni: a rischio il ritorno con l'Atalanta

Un vero e proprio incubo per Mattia Zaccagni, che si ferma per la terza volta in stagione dopo l’operazione per pubalgia di giugno. L’esterno biancoceleste ha rimediato un infortunio nell’ultima sfida contro il Milan: inizialmente si pensava a un semplice trauma dovuto a una ginocchiata, ma al termine della partita la situazione è apparsa più seria.

L'infortunio

Gli esami strumentali effettuati nella giornata di ieri hanno infatti evidenziato una lesione muscolare post-traumatica a carico del vasto mediale e del vasto intermedio della coscia destra, di fatto uno stiramento in due punti.

Out 30-40 giorni

Lo stop dovrebbe tenerlo ai box tra i 30 e i 40 giorni, anche se saranno i prossimi controlli a stabilire con maggiore precisione i tempi di recupero. Di certo, il giocatore resterà indisponibile almeno per un mese.

A rischio il ritorno con la Dea

Per questo motivo è fortemente a rischio la sfida di ritorno contro l’Atalanta, in programma il 22 aprile a Bergamo, anche se molto dipenderà dalla risposta ai trattamenti fisioterapici. Il capitano è solito provare ad accelerare i tempi, ma la situazione impone cautela.

Le mosse di Sarri: Noslin, Pedro e Cancellieri le opzioni

L’assenza di Zaccagni costringerà quindi Maurizio Sarri a valutare nuove soluzioni per sostituirlo. Le alternative principali sono Pedro, Noslin e Matteo Cancellieri adattato.

Al momento Pedro, rientrato dal pesante infortunio rimediato a Bologna, è il giocatore più utilizzato in quel ruolo. L’olandese Noslin, invece, è scivolato indietro nelle gerarchie del tecnico, superato anche da Dia. Cancellieri è in ripresa dopo un periodo poco brillante, ma Maurizio Sarri non lo vede ancora pienamente a suo agio sulla fascia sinistra, preferendolo a destra come alternativa a Isaksen.

Con l’infortunio del capitano, dunque, Sarri dovrà far fronte a una nuova emergenza nelle prossime gare contro Bologna, Parma, Fiorentina e Napoli, oltre al possibile rientro proprio in vista della decisiva sfida di ritorno di Coppa Italia contro l’Atalanta.