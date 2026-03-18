I risultati e i prossimi quarti di finale della Champions League
L'ultima italiana eliminata: passano Barcellona, Liverpool, Bayern Monaco ed Atletico Madrid
Da pochi istanti si sono conclusi gli ottavi di finale di Champions League. Ufficialmente fuori l'ultima italiana rimasta nella competizione, ovvero l'Atalanta di Raffaele Palladino che dopo la pesante sconfitta (6-1) dell'andata con il Bayern Monaco, stasera incassa un 4-1, troppo forti i tedeschi per la Dea. Negli altri risultati vediamo passare il turno anche a Barcellona, Liverpool e Atletico Madrid. Eliminate invece Newcastle, Galatasaray e Tottenham. Scopriamo tutti i risultati nel dettaglio di questi ottavi di finale di Champions League che hanno delineato quelli che saranno i prossimi quarti di finale.
Tutti i risultati di oggi
Barcellona-Newcastle 7-2
Bayern Monaco-Atalanta 4-1
Liverpool-Galatasaray 4-0
Tottenham-Atletico Madrid 3-2
I quarti di finali di Champions League
Sporting Lisbona-Arsenal
Liverpool-Psg
Barcellona-Atletico Madrid
Bayern Monaco-Real Madrid