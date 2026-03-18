I risultati e i prossimi quarti di finale della Champions League

L'ultima italiana eliminata: passano Barcellona, Liverpool, Bayern Monaco ed Atletico Madrid

Leoni Andrea /
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Photo by Stu Forster/Getty Images)

Da pochi istanti si sono conclusi gli ottavi di finale di Champions League. Ufficialmente fuori l'ultima italiana rimasta nella competizione, ovvero l'Atalanta di Raffaele Palladino che dopo la pesante sconfitta (6-1) dell'andata con il Bayern Monaco, stasera incassa un 4-1, troppo forti i tedeschi per la Dea. Negli altri risultati vediamo passare il turno anche a Barcellona, Liverpool e Atletico Madrid. Eliminate invece Newcastle, Galatasaray e Tottenham. Scopriamo tutti i risultati nel dettaglio di questi ottavi di finale di Champions League che hanno delineato quelli che saranno i prossimi quarti di finale.

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Tutti i risultati di oggi

Barcellona-Newcastle 7-2

Bayern Monaco-Atalanta 4-1

Liverpool-Galatasaray 4-0

Tottenham-Atletico Madrid 3-2

I quarti di finali di Champions League

Sporting Lisbona-Arsenal

Liverpool-Psg

Barcellona-Atletico Madrid

Bayern Monaco-Real Madrid

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