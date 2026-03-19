Lotito rilancia: premio raddoppiato per l'impresa in Coppa Italia

L’obiettivo primario della Lazio quest’anno è senza dubbio centrare l’impresa della Coppa Italia, unico vero salvagente della stagione che potrebbe permettere alla squadra guidata da Maurizio Sarri di conquistare un posto in Europa.

Nelle ultime settimane il presidente Claudio Lotito è tornato al centro delle strategie in casa Lazio: secondo quanto raccolto dal Corriere dello Sport, il patron avrebbe recentemente parlato allo spogliatoio esortando la squadra a vincere la Coppa Italia, rassicurando anche tutti sul futuro.

Premio aumentato del doppio

Il primo premio promesso era fissato a 2 milioni lordi, da aggiungere ai premi individuali già previsti nei contratti dei giocatori. Tuttavia, secondo quanto riportato dal quotidiano, l’incentivo sarebbe aumentato almeno del doppio.

La Lazio si gioca tutto nel ritorno

Al momento il cammino in Coppa Italia dei biancocelesti resta ancora completamente aperto, soprattutto dopo che la semifinale d’andata con l’Atalanta si è conclusa sul 2-2, rimandando tutto al ritorno di Bergamo.

La fiducia non manca, anche da parte del presidente, soprattutto alla luce della reazione della squadra dopo la pesante battuta d’arresto contro il Torino e le successive vittorie consecutive contro Sassuolo e Milan. Inoltre, il presidente avrebbe chiesto alla squadra anche di scalare ancora la classifica in campionato, dopo lo scivolamento fino all'undicesimo posto.