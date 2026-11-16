Lazio, Isaksen su Provstgaard: «se l'è guadagnata»

Dal ritiro della Danimarca, l’esterno della Lazio Gustav Isaksen ha parlato del connazionale e compagno di club Oliver Provstgaard. Ha elogiato le sue prestazioni, collegandole all’impegno mostrato fin dall’arrivo alla Lazio, e ha raccontato come i due si siano aiutati anche fuori dal campo.

L’impegno di Provstgaard dal primo giorno

Isaksen ha espresso il suo giudizio sul compagno «Provstgaard? Si merita tutto. Dal primo giorno alla Lazio...». Ha quindi ricordato le abitudini di Provstgaard alla Lazio, dove la sua dedizione era evidente già prima delle prestazioni che ora vengono notate: «Provstgaard? È vero che sta offrendo prestazioni ottime, ma dal primo giorno alla Lazio è stato il primo ad arrivare e l'ultimo ad andare, si è fatto in quattro.»

Il rendimento di Provstgaard ha colto di sorpresa chi non conosceva né lui né il Vejle. Isaksen ha descritto così quella reazione: «La gente è rimasta sorpresa, nessuno lo conosceva lui né il Vejle.»

Per l’esterno, in certi contesti il percorso precedente pesa meno di quanto un giocatore riesce a mostrare una volta arrivato: «In certi contesti non conta tanto ciò che hai fatto in passato, ma solo quello che dimostri in allenamento». Nelle sue parole conta anche il tipo di persona che si dimostra di essere.

Le qualità mostrate e la chance guadagnata

Secondo Isaksen, Provstgaard ha compreso subito questo aspetto. Il modo in cui si è presentato alla Lazio ha mostrato sia la volontà di farne parte sia le qualità per continuare a giocare nel club: «Lui l'ha capito bene e fin da subito ha dimostrato di voler essere qui e di avere le qualità necessarie per restarci.»

Isaksen ha poi ripercorso il periodo in cui il compagno non giocava e il momento in cui ha avuto la sua opportunità, sottolineando l’atteggiamento mantenuto nel frattempo: «È stato umile e consapevole che, anche senza giocare, avrebbe potuto imparare dagli altri. E poi, quasi senza accorgersene, è arrivata la sua chance, perché se l'è guadagnata.»

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