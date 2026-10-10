Cannavaro e la Lazio di Gattuso: cosa lo ha sorpreso nell’avvio di stagione

L’ex compagno di Nazionale elogia Gattuso e spiega quali aspetti della Lazio hanno attirato la sua attenzione.

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Fabio Cannavaro è rimasto colpito dalla Lazio di Gennaro Gattuso. In un’intervista a La Gazzetta dello Sport, ha indicato la squadra dell’ex compagno di Nazionale tra quelle che lo hanno sorpreso in questo avvio di stagione.

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Il giudizio di Cannavaro sulla Lazio

Alla domanda su chi lo abbia sorpreso, Cannavaro ha risposto: «La Lazio del mio amico Gattuso, che è bravo e lo sta dimostrando in una situazione difficile, perlomeno complicata».

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Il lavoro di Gattuso in una situazione complicata

Il suo elogio riguarda anche il lavoro dell’allenatore. Cannavaro sottolinea che Gattuso sta mostrando le proprie capacità pur trovandosi, a suo giudizio, in una situazione non semplice.

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