Cannavaro e la Lazio di Gattuso: cosa lo ha sorpreso nell’avvio di stagione

Fabio Cannavaro è rimasto colpito dalla Lazio di Gennaro Gattuso. In un’intervista a La Gazzetta dello Sport, ha indicato la squadra dell’ex compagno di Nazionale tra quelle che lo hanno sorpreso in questo avvio di stagione.

Il giudizio di Cannavaro sulla Lazio

Alla domanda su chi lo abbia sorpreso, Cannavaro ha risposto: «La Lazio del mio amico Gattuso, che è bravo e lo sta dimostrando in una situazione difficile, perlomeno complicata».

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Il lavoro di Gattuso in una situazione complicata

Il suo elogio riguarda anche il lavoro dell’allenatore. Cannavaro sottolinea che Gattuso sta mostrando le proprie capacità pur trovandosi, a suo giudizio, in una situazione non semplice.

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