Serie A, le scelte per la 6ª giornata: le probabili formazioni
La Lazio è attesa contro il Monza: Mandas in porta, Frattesi a centrocampo e Isaksen, Noslin e Zaccagni nel tridente delle probabili formazioni.
La Lazio si prepara alla sesta giornata di Serie A con un possibile 4-3-3 contro il Monza. Nella probabile formazione figurano Mandas in porta, Frattesi, Belahyane e Taylor a centrocampo, con Isaksen, Noslin e Zaccagni in attacco.
Il turno inizierà sabato 10 ottobre alle 15:00 con Genoa-Fiorentina e si chiuderà lunedì 12 ottobre alle 20:45 con Torino-Udinese. Per il Fantacalcio, le formazioni vanno inserite prima dell’inizio della giornata.
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Lazio-Monza: le probabili formazioni
Lazio (4-3-3): Mandas; Floriani Mussolini, Doekhi, Provstgaard, Nuno Tavares; Frattesi, Belahyane, Taylor; Isaksen, Noslin, Zaccagni. Allenatore: Gattuso.
Monza (3-4-2-1): Tornqvist; Kouadio, Lucchesi, Carboni; Birindelli, Akinsanmiro, Folorunsho, Magas; Robinson, Cutrone; Varela. Allenatore: Juric.
Le possibili scelte da Genoa-Fiorentina a Como-Roma
Genoa (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ehizibue, Baldanzi, Frendrup, Traore, Ellertsson; Vitinha, Osmajic. Allenatore: De Rossi.
Fiorentina (4-2-3-1): De Gea; Jimenez, Dragusin, Ranieri, Valdepenas; Ndour, Fagioli; Mastantuono, Goncalves, Njie; Pellegrino. Allenatore: Vanoli.
Inter (3-5-2): Martinez; Bisseck, Pavard, Carlos Augusto; Diouf, Barella, Stankovic, Sucic, Dimarco; Lautaro, Thuram. Allenatore: Chivu.
Parma (3-5-2): Corvi; Delprato, Diego Carlos, Troilo; Britschgi, Ordonez, Keita, Fabbian, Valeri; Romero, Lontani. Allenatore: Gilardino.
Napoli (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Rafa Marin, Rrahmani, Badiashile; Di Lorenzo, Gilmour, Lobotka, Spinazzola; De Bruyne, Neres; Hojlund. Allenatore: Allegri.
Frosinone (4-3-3): Palmisani; Oyono, Calvani, Cittadini, Bracaglia; Schmid, Calò, Masini; Ghedjemis, Bobcek, Kvernadze. Allenatore: Alvini.
Como (4-2-3-1): Butez; Couto, Ramon, Chalobah, Valle; Milla, Da Cunha; Diao, Nico Paz, Baturina; Douvikas. Allenatore: Fabregas.
Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Molina, de Roon, Kone, Wesley; Dybala, Mora; Malen. Allenatore: Gasperini.
Nella pagina successiva: Le altre probabili formazioni, da Lecce-Bologna a Torino-Udinese