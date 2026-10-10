Lazio, Pellegrini e l'Al-Ittifaq: il contatto e lo scenario ancora aperto

Lazio, il contatto tra Pellegrini e l'Al-Ittifaq

Non soltanto Patric: anche Luca Pellegrini aveva valutato la possibilità di trasferirsi all'Al-Ittifaq. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il terzino della Lazio ha avuto un contatto con il club, ma la trattativa non ha avuto seguito.

Per Pellegrini, dunque, quella destinazione è rimasta soltanto un'ipotesi. Patric, invece, ha salutato la Lazio e si è trasferito all'Al-Ittifaq.

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Il club scelto da Patric

L'Al-Ittifaq è impegnato nella seconda divisione degli Emirati Arabi Uniti. La squadra è allenata da Paolo Montero, ex Juventus, e nella sua rosa militano anche Mario Balotelli e Douglas Costa.

Il contatto riferito dal quotidiano mostra che la possibilità di raggiungere Patric era stata presa in considerazione anche da Pellegrini. Non essendoci stato un seguito alla trattativa, il terzino è rimasto alla Lazio.

Nella pagina successiva: Il futuro di Pellegrini resta da chiarire