Cardone: "Doekhi dovrebbe arrivare e non esclude Dominguez. Su Diogo Leite..."

Nell'intervento radiofonico di questa mattina il giornalista Giulio Cardone, giornalista de La Repubblica, ha commentato gli ultimi aggiornamenti in casa Lazio.

Gattuso l’ho trovato molto sincero. Il passaggio sui telefonini di Lotito? Per me il riferimento era alle chiamate dei mesi scorsi dei tifosi; è stato chiaro: quando il presidente deve dire qualcosa deve andare nello spogliatoio e parlarne. Mi ha colpito molto questo passaggio, così come quello che riguarda Gila, con il tecnico pronto ad accelerare le operazioni perché non voleva scontenti, come avevo già detto. Mi è piaciuto quando si è riferito ai tifosi, sostenendo che sono stati chiari, leali. Ad ogni modo sono parole, la parte che piace più a Gattuso, come poi a tutti gli allenatori, non sono le conferenze ma tirare fuori una squadra. Ha fatto capire che non siamo proprio messi bene e che pensa solo a lavorare.

La Lazio si muove sui parametri zero. Doekhi, da come me lo descrivono, non mi sembra adatto alla linea che ha in mente Gattuso, proprio per le caratteristiche che ha; è anche vero che la società lavora sul mercato degli svincolati, quindi sono questi i profili che sta guardando. Doekhi è bravo di testa, negli ultimi due campionati ha giocato tutte le 68 gare e l’affidabilità è una variabile importante. Tutto sta a capire se saprà adattarsi. Credo che il ragazzo arrivi, questo non esclude Dominguez per il quale sono previsti oggi altri contatti. L’offerta della Lazio per ora non ha soddisfatto la Dinamo Zagabria, vediamo se oggi diminuiranno le distanze o se, col tempo che passa, si è inserita qualche altra squadra.

Dall’inizio dico che questa trattativa non la vedo bene, non a caso è riuscito fuori il nome di Doekhi, uscito anche a gennaio insieme a Diogo Leite; la Lazio è tornata anche su di lui, che è mancino e andrebbe a sostituire Romagnoli alternandosi con Provstgaard. Diogo Leite ieri ha rifiutato un club arabo, vediamo se il rifiuto è collegato a nuovi contatti con la Lazio oppure no.