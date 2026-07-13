Lazio-Doekhi, Di Marzio: "Previsto un incontro oggi con la società"

Dopo il rifiuto della Dinamo Zagabria alla prima offerta da 10 milioni di euro e in attesa di un possibile rilancio della Lazio per Sergi Dominguez, la dirigenza biancoceleste avrebbe già individuato un nuovo difensore da mettere a disposizione di Rino Gattuso: Danilho Doekhi, difensore centrale olandese, di origine surinamese, e svincolato dall'Union Berlino.

Secondo quanto raccolto da Gianluca Di Marzio, nella giornata di oggi sarebbe previsto un incontro tra il calciatore e la società per raggiungere l'intesa finale e definire il trasferimento del classe 1998 nella Capitale biancoceleste. Tuttavia, stando a quanto riportato dal giornalista, la pista Doekhi non escluderebbe, ad ogni modo, l'eventuale arrivo di Sergi Dominguez.

L'indiscrezione di Di Marzio

La Lazio sta lavorando per ottenere l’ok definitivo di Danilho Doekhi e chiudere. Il suo arrivo non è alternativo a quello di Sergi Dominguez

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