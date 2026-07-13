Fiorentina, Isaksen nel mirino: primo sondaggio con la Lazio
Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images via Onefootball
Nonostante Gustav Isaksen sia costretto a saltare tutta la preparazione estiva a Formello con la Lazio per proseguire il protocollo riabilitativo dopo l'operazione per risolvere la pubalgia, le pretendenti per l'esterno offensivo danese non mancano.
Secondo quanto riportato da La Nazione, Isaksen sarebbe finito nella lista dei desideri della Fiorentina. Fabio Paratici avrebbe già effettuato un primo sondaggio con la dirigenza biancoceleste per capire la fattibilità dell'eventuale trattativa.