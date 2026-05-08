Inter, i convocati verso la sfida di domani contro la Lazio: due gli assenti importanti
L'Inter in vista della sfida di domani contro la Lazio ha diramato la lista dei convocati scelti da mister Chivu
L'Inter in vista della sfida di domani contro la Lazio ha diramato la lista dei convocati scelti da mister Chivu.
Assenti Calhanoglu e Pio Esposito
Chivu per la partita di campionato contro Maurizio Sarri dovrà fare a meno di Calhanoglu e Pio Esposito. Il centrocampista turco è alle prese con un affaticamento muscolare, mentre l'attaccante ancora non ha recuperato dalla sfida contro il Parma.
I convocati dell'Inter
Portieri: Sommer, J. Martinez, Di Gennaro.
Difensori: Akanji, Bisseck, Acerbi, De Vrij, Bastoni, Darmian, Dimarco, Dumfries, Carlos Augusto.
Centrocampisti: Zielinski, Barella, Mkhitaryan, Sucic, Frattesi, Diouf, Luis Enrique.
Attaccanti: Lautaro Martinez, Bonny, Thuram.