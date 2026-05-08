Inter, i convocati verso la sfida di domani contro la Lazio: due gli assenti importanti

L'Inter in vista della sfida di domani contro la Lazio ha diramato la lista dei convocati scelti da mister Chivu.

Assenti Calhanoglu e Pio Esposito

Chivu per la partita di campionato contro Maurizio Sarri dovrà fare a meno di Calhanoglu e Pio Esposito. Il centrocampista turco è alle prese con un affaticamento muscolare, mentre l'attaccante ancora non ha recuperato dalla sfida contro il Parma.

I convocati dell'Inter

Portieri: Sommer, J. Martinez, Di Gennaro.

Difensori: Akanji, Bisseck, Acerbi, De Vrij, Bastoni, Darmian, Dimarco, Dumfries, Carlos Augusto.

Centrocampisti: Zielinski, Barella, Mkhitaryan, Sucic, Frattesi, Diouf, Luis Enrique.

Attaccanti: Lautaro Martinez, Bonny, Thuram.