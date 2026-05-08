Irriducibili Lazio, Alviti: "Ci hanno finalmente assolti. Era tutta una questione mediatica"

Yuri Alviti, uno dei quattro ex responsabili degli Irriducibili Lazio accusati di aver minacciato Claudio Lotito per fargli lasciare il ruolo di Presidente, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni de La Repubblica.

Ci hanno assolti. La giustizia finalmente ha tenuto conto degli elementi di prova che erano emersi anche in primo grado, quando eravamo stati condannati: le accuse nei nostri confronti erano tutte false. Abbiamo fatto il carcere per nulla. Ora chi paga per quello che abbiamo vissuto? Ricordo che ho fatto 26 mesi di detenzione cautelare in carcere per nulla. Mentre ero in prigione mia moglie mi disse che era incinta di mia figlia. Io sono tornato in libertà il 6 luglio 2007 e lei è nata il giorno dopo. Tutto questo non lo scorderò mai. Ora chi paga per tutto questo?