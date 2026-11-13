Eskås per Belgio-Italia: Dingert al Var, Hagenes Avar

Sarà il norvegese Espen Eskås ad arbitrare Belgio-Italia. Secondo quanto riportato da SportMediaset, L’Uefa lo ha designato per la sfida di Nations League in programma domenica a Bruxelles, come riporta SportMediaset.

Belgio-Italia, orario e giornata

La partita si giocherà alle 20.45 e fa parte della sesta giornata di Nations League. Sarà Eskås a dirigere l’incontro tra il Belgio e la Nazionale italiana.

Assistenti e quarto ufficiale

Ad affiancare Eskås saranno gli assistenti Jan Erik Engan e Alf Olav Rossland, entrambi norvegesi. Il quarto ufficiale designato è il loro connazionale Sigurd Kringstad.

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