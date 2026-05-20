Sarri-Napoli, Pedullà svela gli ultimi aggiornamenti: "E sull'Atalanta..."
Proseguono le indiscrezioni sul futuro del tecnico biancoceleste, Maurizio Sarri, conteso sia dal Napoli che dall'Atalanta. A svelare gli ultimi aggiornamenti sul destino del tecnico toscano è stato Alfredo Pedullà sul proprio canale Youtube.
Le indiscrezioni di Pedullà
Sarri non ha ancora dato una risposta al Napoli, il pressing dell’Atalanta resta molto forte. Ma fino a che Allegri non parlerà con Cardinale il suo nome non va escluso per la panchina del Napoli. Aspettiamo però la risposta di Sarri.