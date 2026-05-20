Idea Pisacane sempre più concreta: contatto con Fabiani
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Il futuro della panchina biancoceleste è più incerto che mai: con l'ormai consapevolezza di dover dire addio anche a Maurizio Sarri a fine stagione, la società biancoceleste sembrerebbe essersi già mossa per individuare il suo sostituto.
Pisacane prende quota
Secondo quanto riferito da Alessio Buzzanca, nella giornata do ieri ci sarebbe stato un contatto tra Fabiani e Fabio Pisacane, attuale tecnico del Cagliari, a conferma dell'interesse della Lazio nei confronti del tecnico rossoblù.