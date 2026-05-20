Idea Pisacane sempre più concreta: contatto con Fabiani

Ginevra Sforza /
Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images via Onefootball
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Il futuro della panchina biancoceleste è più incerto che mai: con l'ormai consapevolezza di dover dire addio anche a Maurizio Sarri a fine stagione, la società biancoceleste sembrerebbe essersi già mossa per individuare il suo sostituto.

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Pisacane prende quota

Secondo quanto riferito da Alessio Buzzanca, nella giornata do ieri ci sarebbe stato un contatto tra Fabiani e Fabio Pisacane, attuale tecnico del Cagliari, a conferma dell'interesse della Lazio nei confronti del tecnico rossoblù.

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