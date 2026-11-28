Davide Frattesi ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Dazn e LSC poco dopo il fischio finale di Torino-Lazio.

L'intervento di Frattesi a Dazn

Non so se si vede, ho appena postato la storia dei -5: devo far subito se no mi scrivono tutti. Era ipotizzabile, ma non a novembre. Va oltre le più rosee aspettative rispetto all’inizio, la gara col Mantova aveva scoraggiato tutti. Ma la forza di questa squadra è aver creato un gruppo forte dall’inizio, ci siamo ripresi poi le vittorie aiutano a vincere perché portano entusiasmo e voglia di lavorare. Non ce lo saremmo mai immaginato, ma non ci vogliamo fermare.

La mentalità è frutto di quanto mi porto dietro, nella mia vita ho incontrato persone come te (Brocchi, ndr) , Galliani, Gattuso che sanno come si vince e cosa significa farlo. Mi è stata insegnata la disciplina del lavoro e del sacrificio, provo a essere da esempio come lo sono stati per me giocatori del passato che stimo per cultura mentalità del lavoro importante, che a questi livelli fa una grande parte del giocatore.

Non siamo capaci di abbassarci, non abbiamo la struttura per farlo. Le due occasioni loro nel finale sono due palle spiazzate nellarea che rimangono là e diventano occasioni. Non abbiamo la struttura per abbassarci e non ne siamo capaci, non è una cosa che proviamo in allenamento. Anche nel torneino si va tutti all’attacco, forse è più bello in questo modo. Tutti dietro non è lo stile del mister e non è quello che ci piace, tutti avanti anche quando non pagherà e si prenderanno altri gol. Dobbiamo continuare, questa è la strada giusta.

Il derby? Non iniziamo per favore, ne manca una. Potete immaginare come sia qua. Ce n’è una prima,per cancellare il -5 al derby bisogna vincere la prossima. Non si scappa.

Frattesi a LSC