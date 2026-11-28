Il mister Gennaro Gattuso ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Dazn poco dopo il fischio finale di Torino-Lazio.

L'intervento di Gattuso a Dazn

Non ci snaturiamo. Oggi all’inizio siamo stati sul pezzo, andavamo sistematicamente tre su tre anche sapendo che giocavano sulla seconda e i centrocampisti loro riempivano l’area. Non ci siamo snaturati, siamo stati sul pezzo. Questa si chiama mentalità, io sono orgoglioso. Potevamo anche pareggiare, ma abbiamo avuto tante occasioni e il fatto che la squadra non si snaturi e faccia le cose con voglia e veemenza è importante. Sono felice oggi.

È vero, nel primo tempo abbiamo sofferto i loro inserimenti e a volte ci siamo persi gli uomini, ma dobbiamo andare avanti in questo modo. La squadra si allena a mille, ha entusiasmo e non arretra. È grande mentalità, ringrazio loro per l’impegno e la voglia che ci stanno mettendo. Poi non è solo questione di correre, oggi uscendo dalla loro prima pressione potevamo fargli male. La squadra si diverte, l’entusiasmo non deve mancare. Oggi mancavano giocatori importanti ma chi è entrato ha fatto bene. Se lavori in questo modo puoi sbagliare a livello tecnico, ma non per mentalità e aspetto tattico.

Dobbiamo essere bravi ora a gestire uno stadio di cinquantamila persone. Ancora non lo abbiamo avuto e sono curioso di vedere questo aspetto. Poi mi conoscete, nelle partite importanti si parla poco. Si sdrammatizza un po’, proverò a farli sorridere e a non farli pensare. Sappiamo bene cosa ci giochiamo, ora pensiamo allAtalanta. A Roma da due mesi mi fanno le stesse domande, non sono abituato in questo modo. È una partita come le altre, è vero è un derby ma in palio ci sono sempre tre punti, non ci danno un bonus. È una sfida importante, sono curioso di vedere in queste due partite come gestiamo l'Olimpico pieno, che è una cosa che sognavo dall’inizio. Li ringrazio, avevo detto anche ai ragazzi che era un obiettivo far tornare i tifosi allo stadio. Ora dobbiamo essere bravi, giusto che Sarri venga applaudito, qui ha fatto cose importanti e gli farò anche io un applauso. Poi ce la giochiamo, dobbiamo essere bravi a giocare a viso aperto.