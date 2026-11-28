Gattuso: "Sono orgoglioso della mentalità. Sarri? Giusto che venga applaudito. Tifosi?..."
Il mister Gennaro Gattuso ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Dazn poco dopo il fischio finale di Torino-Lazio
Il mister Gennaro Gattuso ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Dazn poco dopo il fischio finale di Torino-Lazio.
L'intervento di Gattuso a Dazn
Non ci snaturiamo. Oggi all’inizio siamo stati sul pezzo, andavamo sistematicamente tre su tre anche sapendo che giocavano sulla seconda e i centrocampisti loro riempivano l’area. Non ci siamo snaturati, siamo stati sul pezzo. Questa si chiama mentalità, io sono orgoglioso. Potevamo anche pareggiare, ma abbiamo avuto tante occasioni e il fatto che la squadra non si snaturi e faccia le cose con voglia e veemenza è importante. Sono felice oggi.
È vero, nel primo tempo abbiamo sofferto i loro inserimenti e a volte ci siamo persi gli uomini, ma dobbiamo andare avanti in questo modo. La squadra si allena a mille, ha entusiasmo e non arretra. È grande mentalità, ringrazio loro per l’impegno e la voglia che ci stanno mettendo. Poi non è solo questione di correre, oggi uscendo dalla loro prima pressione potevamo fargli male. La squadra si diverte, l’entusiasmo non deve mancare. Oggi mancavano giocatori importanti ma chi è entrato ha fatto bene. Se lavori in questo modo puoi sbagliare a livello tecnico, ma non per mentalità e aspetto tattico.
Dobbiamo essere bravi ora a gestire uno stadio di cinquantamila persone. Ancora non lo abbiamo avuto e sono curioso di vedere questo aspetto. Poi mi conoscete, nelle partite importanti si parla poco. Si sdrammatizza un po’, proverò a farli sorridere e a non farli pensare. Sappiamo bene cosa ci giochiamo, ora pensiamo allAtalanta. A Roma da due mesi mi fanno le stesse domande, non sono abituato in questo modo. È una partita come le altre, è vero è un derby ma in palio ci sono sempre tre punti, non ci danno un bonus. È una sfida importante, sono curioso di vedere in queste due partite come gestiamo l'Olimpico pieno, che è una cosa che sognavo dall’inizio. Li ringrazio, avevo detto anche ai ragazzi che era un obiettivo far tornare i tifosi allo stadio. Ora dobbiamo essere bravi, giusto che Sarri venga applaudito, qui ha fatto cose importanti e gli farò anche io un applauso. Poi ce la giochiamo, dobbiamo essere bravi a giocare a viso aperto.
Andare in Danimarca? Ci pensavo con mia moglie, non ho mai fatto una crociera. Hanno aziende di barche importanti, dovevo andare due anni fa. Ma la prossima volta che starò a riposo andremo in Scandinavia a vedere posti bellissimi